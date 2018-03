Ponton Steenplein week afgesloten voor aanpassingswerken. Waterbus blijft varen, veer niet

Eén miljoen euro ... dat kreeg de Antwerpse start-up Helpper bij elkaar om uit te breiden. Via de website Helpper.be kunnen mensen die thuis ondersteuning nodig hebben, buurtbewoners vinden die hen willen helpen. Dat kan dan op verschillende domeinen: boodschappen gaan doen of klusjes in huis. De start-up gaat ook samenwerken met ziekenfondsen om zo nog meer mensen te kunnen bereiken