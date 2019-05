Poppy lanceert deelsteps in Antwerpen

Poppy, bekend van het deelplatform voor auto's en scooters in Antwerpen en Brussel, lanceert nu ook deelsteps in Antwerpen. De vloot start met een paar tientallen steps en zal binnenkort worden uitgebreid naar 200 voertuigen in de komende weken.

Om de deelsteps vlot te lanceren in Antwerpen en de beste ervaring te bieden aan early-adopters, zal Poppy geleidelijk geïnteresseerde klanten toegang geven tot de deelsteps. Wie er snel wil bijzijn om als eerste gebruikers te kunnen rijden met Poppy deelsteps kan zich inschrijven op de volgende website: https://poppy.be/step

Het gebruik van de steps kost 1 euro bij vertrek, en nadien 15 cent per minuut. De deelsteps zullen eerst beschikbaar zijn binnen de ring van Antwerpen.

“Op korte tijd is de step een vertrouwd beeld geworden in Antwerpen. De vraag was tot nu toe steeds groter dan het aanbod. Dat Poppy daar nu zo snel op kan inspelen, is een goede zaak.” – Schepen van Mobiliteit Koen Kennis

(bericht en foto : Poppy)