Populair café pakt uit met smoutebollen en bierpakketten

Het concept van een driekoningentaart kent u. Ergens in de taart is een boon of porseleinen beeldje verstopt, en wie dat stuk heeft, is de koning en krijgt de kroon. Maar dit jaar pakt patisserie Manus het net wat grootser aan. Want in één van de driekoningentaarten zit een kroontje dat maar liefst €1500 waard is. De bakkerij sloeg de handen in elkaar met juwelier Mas Tu Vu, en zo zal er dit jaar één wel héél gelukkige koning zijn.