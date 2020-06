Aan de boeienweideop Linkeroever, met het zicht van de Antwerpse skyline, kwamenvertegenwoordigers van alle levensbeschouwelijke gemeenschappen samen. De stadAntwerpen bracht hen bijeen om stil te staan bij de afgelopen periode entegelijk vooruit te blikken op nieuwe richtlijnen voor collectievegebedsmomenten in kerken, synagogen en moskeeën. Johan Bonny, PinkasKornfeld en Saïd Mdaouchi namen het woord namens de katholieke, joodse enmoslimgemeenschap. Verder waren ook vertegenwoordigers van de evangelische enkoptische kerken, de Jain, Sikhs, vrijzinnigen, en Roemeens-orthodoxegemeenschap vertegenwoordigd. “Voor heel watgelovige Antwerpenaars was de afgelopen periode een bijzondere beproeving”,aldus schepen voor Erediensten Tom Meeuws. Heel wat religieuze gebeurtenissenvonden noodgedwongen in kleine kring plaats. Ook professor ErikaVlieghe, voorzitter van de GEES-expertengroep, sprak het gezelschap toe.“Gebedsmomenten zullen kunnen plaatsvinden, maar de sociale afstand moetabsoluut behouden blijven. Enkel zo kunnen we de verspreiding van hetcoronavirus tegengaan." 65plussers en zieke mensen blijven bovendiensowieso beter nog even weg van de erediensten.