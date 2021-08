Populaire dancing De Toverfluit gaat samenwerken met lokale zomerbar

In Hemiksem zijn ze maar wat trots op hun bronzen held Matthias Casse. Die veroverde een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Tokio in het judo. Het inspireerde zelfs een lokale bakkerij. Bakkerij Tine op de Gemeenteplaats maakte speciale 'bronzen gebakjes': gebakjes met een medaille op met Matthias Casses initialen erbij. Zoetigheden die gretig over de toonbank gingen. Maar wie er zelf ook wil gaan halen, is er aan voor de moeite. Want de bakkerij is nu twee weken gesloten wegens vakantie.