Delhaize Plantin en Moretuslei wordt helemaal vernieuwd

De Delhaize in de Plantin en Moretuslei zal tegen de grond gaan, want is helemaal verouderd, maar in de plaats komt een nieuwe winkel met 89 flats. De parking zal ondergronds worden aangelegd.

Het begin van de werken staat nog niet vast, maar het is de bedoeling er de modernste Delhaize van de provincie van te maken. Eerst zal er een deel van de ondergrondse parking worden gebouwd langs de zijde van de Rolwagenstraat, waarna de winkel naar daar verhuist, met een iets kleinere opppervlakte. Daarna wordt het oude deel van de winkel afgebroken en wordt het overige deel van de parking en de winkel gebouwd.

Door de verschillede fases van het project zal de winkel tijdens de werken open blijven. De winkel zal ongeveer op de plaats komen waar nu de openluchtparking is. Bovenop de winkel zullen ongeveer 89 nieuwe appartementen komen die even hoog komen als de omliggende huizen.

