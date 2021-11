Pornokanaal in Antwerpse gevangenis overbelast

De toegang tot het pornokanaal voor de gedetineerden in de Begijnenstraat in Antwerpen is beperkt tot de nachtelijke uren. En dat omdat er 'grote overlast' is. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

De directie stelde dat kanaal ter beschikking om de gedetineerden een uitlaatklep te bieden. Het kanaal was de hele dag (en nacht) beschikbaar. Maar daar wordt nu op teruggekomen, want de overlast van de pornokanalen was te groot, aldus de directie. En dus is het kanaal enkel nog beschikbaar tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.

Wat die overlast dan precies was? In GVA zeggen advocaten dat er een aanhoudende aanwezigheid van kreunende geluiden is. En het personeel zou op elk moment van de dag geconfronteerd worden met masturberende gedetineerden.

Foto Belga