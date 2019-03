Porsche uitgebrand in Berchem

Wil je in één muisklik weten of er nog velokes staan in het station in je buurt, hoe druk het is op de Antwerpse Ring of hoeveel vertraging je trein precies heeft? Dan kan je voortaan terecht bij Manyways.be. Dat is een gloednieuw portaal, dat in real time weergeeft hoe de actuele situatie is. Je kan er bijvoorbeeld zien dat op drukke dagen tot 2000 Velo-fietsen per uur gebruikt worden in de stad.