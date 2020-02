Port of Antwerp bedankt iedereen die in de haven werkt met 'potskes'

Voor het 2de jaar op rij lanceert Port of Antwerp de campagne ‘Haventoppers’ om iedereen die in de haven werkt te bedanken voor zijn of haar dagelijkse inzet.

Van 17 tot en met 21 februari doorkruist een Port of Antwerp camper vol havenmutsen of ‘potskes’ het havengebied en houdt halt op de linker- en rechterscheldeoever om meer dan 10.000 mutsen uit te delen.

Dankzij haar 60.000 enthousiaste havenmedewerkers kan Port of Antwerp duurzaam blijven groeien en jaar na jaar mooie cijfers voorleggen. Ze deden een topjob, vindt Port of Antwerp, en verdienen het om als voornaamste havenambassadeurs in de bloemetjes te worden gezet.

Op algemene aanvraag na de sjaals-actie vorig jaar, zullen er dit jaar mutsen worden uitgedeeld en zal ook het verspreidingsgebied worden uitgebreid. Iedere haventopper kan een muts komen ophalen op een locatie in zijn of haar buurt. Waar het Haventopperskraam zal stoppen, vind je op www.portofantwerp.com/haventoppers.

(bericht en foto : Port of Antwerp)