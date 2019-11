Port of Antwerp doet marktconsultatie voor uitbreiding haven

Port of Antwerp start met een marktconsultatie voor de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen. Het doel van deze consultatie is peilen naar de interesse van mogelijke concessionarissen en tezelfdertijd inzichten verkrijgen rond een aantal belangrijke thema’s zoals mobiliteit, emissies en duurzaam ruimtegebruik.

Tijdens de voorbije zomer werd het ontwerp van voorkeursbesluit voor Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) aan een openbaar onderzoek onderworpen. Na de verwerking van de opmerkingen en bezwaren zal de Vlaamse Regering één alternatief kiezen voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen: het definitieve voorkeursbesluit.

In de daaropvolgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het gekozen alternatief geconcretiseerd. De marktconsultatie geeft Port of Antwerp de kans om tijdens deze nieuwe fase op een transparante manier in dialoog te gaan met de markt, namelijk bedrijven die mogelijks geïnteresseerd zijn in extra containerbehandelingscapaciteit in de haven. De vierde en laatste fase in het complex project is het effectief uitvoeren van de verschillende bouwstenen voor extra capaciteit.

Dialoog opstarten

Het doel van de consultatie is niet enkel het detecteren van potentiële concessionarissen. Port of Antwerp wil hen ook mee laten nadenken over de invulling van het actieprogramma dat wordt omschreven in het ontwerp voorkeursbesluit. De drie belangrijkste punten uit dit actieprogramma van de Vlaamse regering zijn mobiliteit en het behalen van de modal split-doelstellingen, concrete maatregelen om emissies terug te dringen en duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. We vragen dan ook aan de potentiële concessionarissen hoe zij die doelstellingen denken te zullen behalen.

Alle verworven informatie zal in overweging worden genomen bij het uitwerken van een optimale vormgeving en invulling van de verschillende bouwstenen.

