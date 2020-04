Port of Antwerp kent groei in eerste kwartaal

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp steeg in het eerste kwartaal met 4,0% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de toenemende groei van de containeroverslag, compenseerde de daling van andere goederenstromen zoals conventioneel stukgoed en voertuigen. De impact van de coronacrisis liet zich in deze eerste drie maanden van het jaar slechts beperkt voelen.

Containertrafiek blijft groeien

Met een groei van 9,5% in TEU en 9,4% in tonnage blijft de containertrafiek veruit het grootste segment in de haven van Antwerpen. Er was een verhoging merkbaar van farma-producten en e-commerce en verder blijft de vraag naar gezonde etenswaren en voeding met lange houdbaarheid stijgen. Met uitzondering van een lichte daling uit het Verre Oosten (-2,2%) kenden alle vaargebieden een sterke groei.

Breakbulk onder druk sinds vorig jaar

Mondiale handelsperikelen blijven sinds midden 2019 effect hebben op goederenstromen in het breakbulksegment. Dit resulteert in een totale daling van 27,8%, waarbij de aanvoer nog zwaarder getroffen wordt dan de afvoer. De overslag van ijzer en staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, zet een negatieve trend verder met een daling van 36,8%. Het stilvallen van de autosector heeft namelijk een dubbel negatief effect gehad op de breakbulkoverslag: een verminderde staalaanvoer aan de ene kant en een daling van de overslag van het aantal nieuwe wagens met 18% aan de andere kant. De totale RoRo overslag daalde met 20,3%.

Bulklading kent status quo

De droge bulkoverslag kende aan het einde van het eerste kwartaal een lichte stijging van 1,2%. Er werden in deze periode drie maal meer kolen verscheept dan in dezelfde periode vorig jaar door toegenomen speculatie in deze markt. Daarnaast kende schroot een lichte groei, terwijl de overige producten droge bulk, zoals meststoffen, ertsen en zand, onder druk staan en in dalende lijn zitten.

Het vloeibaar massagoed viel eind maart tot een status quo van 0,7%. Dat is voornamelijk te wijten aan economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen. De overslag van chemicaliën kende een groei van 4%. De overslag van aardoliederivaten nam toe met 1,3% terwijl het segment ruwe aardolie daarentegen eind maart terug viel met 13,5%.

Zeeschepen op koers

In het eerste kwartaal van 2020 liepen 3.476 zeeschepen aan in de haven van Antwerpen, zo’n 1,2 % minder t.o.v. het eerste kwartaal van 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 3,4 % tot 98 miljoen.

Impact corona op haven van Antwerpen

Als gevolg van deze pandemie is er op mondiale schaal sprake van disrupties in de globale productie- en logistieke ketens. De haven van Antwerpen zal als internationaal knooppunt van goederenstromen hier dus ook de gevolgen van merken. De impact van de crisis op het eerste kwartaal is eerder beperkt, maar zal zichtbaar worden in het tweede kwartaal door geschrapte afvaarten, het stilvallen van belangrijke industriesectoren in West-Europa zoals de automobielsector en wijzigende consumentenpatronen.

(bericht en foto : Port of Antwerp)