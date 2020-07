Het was te verwachten maar nu is het ook officieel. De eerste editie van de Port of Antwerp Night Marathon wordt met een jaar uitgesteld. Normaal gezien zou de stadsmarathon plaatsvinden op 12 september, maar de organisatie laat weten dat het evenement dit jaar niet meer kan plaatsvinden.

Want het is onder de huidige omstandigheden niet langer realistisch om het event zowel feestelijk als veilig te laten verlopen. De nieuwe datum ligt voorlopig vast op 11 september volgend jaar. Inschrijvingen blijven geldig en alle deelnemers worden per mail verwittigd. De organisatie werkt wel aan een digitale versie van de Port of Antwerp Night Marathon.