Port of Antwerp status quo ondanks coronacrisis

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp kende een daling in april ten gevolge van de coronacrisis, maar steeg in de eerste vier maanden van dit jaar met 0,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zo steeg de containeroverslag in 2020, terwijl andere goederenstromen zoals conventioneel stukgoed en voertuigen onder druk blijven staan. Het aantal aanlopen van schepen daalde, maar een aantal containerschepen vervoerden ook gemiddeld meer volume.

Ondanks de impact van corona op de globale productie- en logistieke ketens en een daling van de vraag als gevolg van de coronacrisis, noteert de haven in de periode januari-april 2020 een lichte groei in totale overslag ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De containertrafiek daalde in april ten opzichte van april 2019, maar kent op jaarbasis wel een groei van 6,1% in TEU. De gevolgen van geschrapte afvaarten zullen zich verder laten voelen in de rest van het tweede kwartaal. Wel zien we een sterke stijging in lege containers richting China, wat een teken van herstel is van de productie daar.

Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, zijn de gevolgen van de mondiale handelsperikelen sinds 2019 voelbaar en heeft het stilleggen van sommige industrieën door de coronacrisis geleid tot een forse daling van 15,7% in april en 29,1% in 2020. Door het gebrek aan productie in de automobielsector was er geen aanvoer van nieuwe Aziatische wagens en lag ook de uitvoer van Europese wagens stil. Daarnaast kwam door de coronacrisis de tweedehandsmarkt quasi volledig tot stilstand. De totale RoRo overslag daalde dan ook met 16,2% in de periode januari-april ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de droge bulk was er door de zachte winter en het stilvallen van de staalindustrie weinig vraag naar steenkool en dus weinig afvoer naar het achterland. Ook het feit dat er voldoende groene energie (zon en wind) voorhanden was in Duitsland, draagt bij tot de forse daling van de afvoer van steenkool. Ook de overige producten droge bulk staan onder druk en zitten in dalende lijn. In het segment van de vloeibare bulk daalt de overslag met 2,5% in 2020. Dat is voornamelijk te wijten aan de verminderde vraag van oliederivaten. De overslag van chemische producten kende in de eerste vier maanden van dit jaar een lichte stijging van 0,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

(bericht en foto : Port of Antwerp)