Port of Antwerp test slimme armband om coronabesmettingen op de werkvloer te voorkomen

Port of Antwerp en technologiebedrijf Rombit slaan de handen in elkaar om Covid-besmettingen op de werkvloer te voorkomen. Rombit ontwikkelde hiervoor de Romware Covid Radius, een digitale armband om social distancing en contact tracing te waarborgen. Port of Antwerp gaat als eerste aan de slag met de innovatieve armband.

Rombit heeft voor deze armband, de Romware Covid Radius, functionaliteiten toegevoegd aan haar bestaande veiligheidsarmband Romware ONE. Dit zal werkgevers helpen om de strenge voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na te leven, met respect voor de privacy van de werknemer. Bovendien onderschrijft het hiermee de oproep van de Vlaamse Overheid om digitale oplossingen te creëren die de samenleving door de coronacrisis kunnen loodsen. Port of Antwerp, dat recent een project opstartte met de veiligheidsarmband Romware ONE, gaat de Corona-functionaliteiten nu als eerste gebruiken.

Social distancing en contact tracing

De nieuwe Covid-armband zet in de eerste plaats in op social distancing. Komen werknemers te dicht bij elkaar, dan krijgen ze een waarschuwingssignaal. Privacy staat hier voorop: de Covid Wearable stuurt op geen enkel ogenblik locatie- of andere gevoelige data door van de werknemer.

De armband laat ook contact tracing toe: is iemand besmet, dan kan een preventieadviseur of gemachtigd vertrouwenspersoon nagaan met welke collega’s hij of zij in contact geweest is, om meer besmettingen te voorkomen.