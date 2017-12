Portiers vervolgd voor buitensporig geweld tegen dancingbezoekers

Zes portiers en een parkeerwachter van de vroegere dancing Noxx worden vervolgd voor buitensporig geweld tegenover een aantal bezoekers en de diefstal van een gsm.

Het openbaar ministerie vorderde voor alle beklaagden een jaar cel en 600 euro boete. Een groepje vrienden had in de nacht van 14 op 15 november 2015 de bloemetjes buiten gezet in dancing Noxx. De alcohol vloeide rijkelijk. Toen één van hen amok begon te maken, werd hij aan de deur gezet. Hij probeerde weer naar binnen te gaan, maar kreeg een 'njet' van de portiers aan de deur. Een aantal van zijn vrienden kwam eveneens naar buiten. Eén van hen begon tegen de gevel van de discotheek te plassen. Een parkeerwachter gaf hem een duw en kreeg vervolgens van de oorspronkelijke amokmaker een slag in het gezicht.

De portiers kwamen tussen en volgens de procureur is op de camerabeelden te zien dat er rake klappen vielen. De amokmaker verloor het bewustzijn en was vier dagen arbeidsongeschikt. Ook twee van zijn vrienden raakten gewond. Eén van hen was de knokpartij beginnen filmen met zijn gsm, maar het toestel werd uit zijn handen geslagen en nooit teruggevonden. 'Hoewel de vrienden zich provocatief gedroegen, reageerden de beklaagden met buitensporig geweld. Portiers moeten de veiligheid van de bezoekers garanderen, maar deden hier net het tegenovergestelde', aldus de procureur.

De verdediging vond het straf dat enkel de portiers vervolgd werden. Zes van de zeven betwistten dat ze klappen hadden uitgedeeld. Ze verwezen naar een getuige die verklaard had dat een groepje Turken of Albanezen zich ook in het tumult hadden gegooid en slagen hadden uitgedeeld aan de vrienden. Slechts één van de portiers gaf toe dat hij iemand een trap had gegeven. Allemaal ontkenden ze de diefstal van de gsm. 'Uit niets blijkt dat hij ook daadwerkelijk gestolen werd', stelde de verdediging. Vonnis op 3 januari.