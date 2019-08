Postbode reageert alert en brengt pakket met wit poeder naar politiebureau

De politie van Schoten ontving vanmiddag een verdacht pakket met daarin een wit poeder.

Het pakket was niet bestemd voor het politiekantoor, maar een alerte postbode had het witte poeder opgemerkt en besloot het daarom niet af te leveren bij de bestemmeling, maar dus wel bij de politie. Uit voorzorg werd de Civiele Bescherming opgeroepen en een beperkte perimeter ingesteld. Over de inhoud van het pakket is nog niets bekend en ook de identiteit van de bestemmeling is geheim.