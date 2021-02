Postpakket met drugs leidt tot 3 aanhoudingen

Nadat de douane in de luchthaven van Zaventem een halve kilo cocaïne onderschepte in een postpakket, startte de lokale recherche drugs van Politiezone Antwerpen een onderzoek. Bij 5 huiszoekingen werden woensdag 3 verdachten gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter.

In november van vorig jaar startte de lokale recherche drugs van de Antwerpse politie binnen het KALI-team een onderzoek na de inbeslagname van een postpakket met een halve kilo cocaïne door de douane op de luchthaven van Zaventem. Een aanvankelijk onderzoek van de FGP Halle-Vilvoorde toonde aan dat het pakket vanuit Antwerpen was verzonden met als eindbestemming Hongkong.

Niet-geregistreerde handelszaak

De politie kon de verzender van het pakket identificeren. In de loop van het onderzoek kwamen ook andere verdachten in beeld. Alle betrokkenen bleken deel uit te maken van de Chinese gemeenschap in Antwerpen. Door de goede samenwerking tussen PZ Antwerpen, de douane, de FGP Dendermonde en de FGP Halle-Vilvoorde konden nog zendingen met verdovende middelen onderschept worden. Op die manier werden aanzienlijke hoeveelheden cocaïne (900 gram), ketamine (9 kilogram) en cannabis (7 kilogram) in beslag genomen. Uit het onderzoek werd ook duidelijk dat de verdachten gebruik maken van een niet-geregistreerde handelszaak om de pakketten te versturen.

5 huiszoekingen

Deze woensdag werd overgegaan tot een gecoördineerde actie met 5 huiszoekingen in de regio 2060 Antwerpen. 3 verdachten werden opgepakt. Er werd meer dan 12 000 euro cash en een groot aantal luxehandtassen in beslag genomen, alsook zaken die wijzen op een handel in verdovende middelen (o.a. weegschalen). Er werden ook enkele verdachte postpakketten aangetroffen die door de douane verder onderzocht zullen worden. Ook het arbeidsauditoraat zal de niet-ingeschreven handelszaak verder onderzoeken.

(archieffoto Pixabay)