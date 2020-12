PraatErover met Scouts en Gidsen Vlaanderen en JAC

Scouts en Gidsen Vlaanderen en JAC, het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), willen samen het mentaal welzijn bij jongeren bespreken en versterken. Woensdag 16 december en vrijdag 18 december organiseren ze #PraatErover, een live Q&A op de Facebookpagina van Scouts en Gidsen Vlaanderen waarbij professionele JAC-hulpverleners in gesprek gaan met jongeren.

In 2019 klopten 15.891 jongeren tussen 17 en 25 jaar aan bij het JAC. Bijna 1 op 3 jongeren stelde een vraag over psychisch welbevinden en persoonlijke problemen. De coronacrisis en een tweede lockdown, met het annuleren van alle leuke activiteiten, gebrek aan sociaal contact en perspectief, maakt het voor jongeren niet eenvoudiger. 'Er is veel angst bij jongeren hoe het nu verder moet. Zal ik vrienden verliezen? ', stelt Shari Robijns, expert jongerenwelzijn JAC. 4.300 jongeren hebben de afgelopen twee maanden vragen gesteld omdat ze niet goed in hun vel zitten en niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. 'Veel jongeren zoeken ook digitaal hulp. We zien een stijging van 50 procent in het aantal chatbezoeken.'

'Het is geen toeval dat 't Zal wel zijn' het jaarthema is voor Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarmee zet de jeugdbeweging met 84.500 leden een heel werkjaar in op hoe kinderen en jongeren zich voelen, en op ondersteuning van hun welzijn', aldus Jan Van Reusel, woordvoerder Scouts en Gidsen Vlaanderen.

De Q&A met de professionele JAC-hulpverleners vindt plaats op woensdag 16 december en vrijdag 18 december tussen 20 en 21 uur op de Facebookpagina van Scouts en Gidsen Vlaanderen. #PraatErover wordt ondersteund door onderzoek in samenwerking met UCLL hogeschool.

(Bron & foto: © Belga)