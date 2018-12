Een leven in totale vrijheid, en eender wanneer kunnen vertrekken waarheen je wil. Iets waar we allemaal wel eens van dromen, maar Pascal Van Reeth, die doet het gewoon. 3 jaar geleden, na zijn scheiding, stootte Pascal op een artikel van een Brit die in een bestelwagen woonde. Een topplan, dacht Pascal. En de voorbije 3 jaar leeft hij ook zo: in zijn eigen camionette.Meer info over Pascal en zijn levenswijze: mobielwonen.com