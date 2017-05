Prachtig zeilschip open voor bezoek

Vanaf vandaag kan je aan de Scheldekaaien aan boord gaan van de Kruzenshtern. Dat is een indrukwekkend zeil- en opleidingsschip uit Rusland.

Vorig jaar nog was de vier-master te zien tijdens de The Tall Ships Races. De Kruzentsterhn werd gebouwd in 1926 en is één van de laatste niet- gemotoriseerde lading zeilschepen. Tot morgen-namiddag kan je het schip gratis bezoeken, dan vertrekt het richting Oostende. Vanavond is er ook nog een lichtshow gepland.