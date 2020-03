Het Arboretum in Kalmthout pakt uit met een pittige tentoonstelling over avocado’s. De avocado is de laatste jaren enorm hip op het internet en sociale media. En dat inspireert wereldwijd designers om originele glazen en houdertjes te ontwerpen waarmee ze een avocadoplant kunnen kweken. Het Arboretum heeft meer dan 150 pithoudertjes kunnen verzamelen. Bedoeling is dat de avocadoplant ook een plek krijgt in onze woonkamer.