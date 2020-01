Premetrostation Groenplaats gesloten

Het Premetro station Groenplaats is door de staking bij De Lijn zelfs gesloten. Dat viel reclamemaker Bart De Clerck op.

In het station werd vanmorgen omgeroepen "Over enkele ogenblikken gaan de lichten uit en worden de deuren gesloten. Gelieve het station te verlaten". Vandaag is het de laatste dag van de staking van het ACOD bij De Lijn. Vanaf vorige maandag was het aanbod van trams en bussen beperkt, maar vandaag rijdt er zo goed als niets. Heel wat pendelaars geraakten niet of niet tijdig op het werk, afspraken in klinieken moesten geannuleerd worden, handelaars zien heel wat klanten minder in de topperiode van het jaar : de koopjes.

In zijn bericht wenst Bart De Clerck de stakers het beste toe voor het nieuwe jaar, maar roept hen tegelijk op om iets creatiever uit de hoek te komen "Staken lijkt me iets van een vorig decennium...", zegt de reclamemaker.

(foto : Bart De Clerck)