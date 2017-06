Premie voor bedrijf dat brillen maakt met Antwerps afval

Antwerpen geeft een premie aan drie vernieuwende projecten voor een duurzame stad: Rekub, Bos+ Tropen en w.r.yuma. w.r.yuma maakt brillen van Antwerps afval.

Drie keer per jaar organiseert Antwerpen een jury die projecten van bewoners, organisaties en bedrijven beoordeelt. De jury selecteert duurzame projecten die ook innovatief zijn. Het projectenfonds ‘Duurzame Stad’ geeft de geselecteerden vervolgens een financieel duwtje in de rug. Daarvoor trekt de stad ook dit jaar 100.000 euro uit.

Na de tweede inschrijvingsronde van dit jaar kende de jury een premie toe aan drie organisaties: vzw Rekub, vzw Bos+ Tropen en w.r.yuma.

Yuma in w.r.yuma verwijst naar de zonnigste plek op aarde. Dit Antwerpse start-up bedrijf wil met gerecycleerde materialen 3D-prints van zonnebrillen produceren. Met hun initiatief maken ze de circulaire economie in de stad tastbaar. De betaalbare brillen worden geprint met Antwerps plasticafval dat verzameld wordt door vrijwilligers, onder andere op festivals. En wie een bril koopt, kan die als hij versleten is ook terug als grondstof laten gebruiken voor een nieuwe bril.

De stad geeft aan dit project 15.000 euro subsidie. Ze hoopt dat het een extra stimulans kan geven aan de circulaire economie in de stad. De innovatieve productiemethode kan bovendien andere producenten aanzetten om ook te kiezen voor circulaire productie.

Restaurant met voedseloverschotten

De vzw Rekub wil voedselverspilling tegengaan. In 2015 en 2016 deden zij ervaring op met pop-up restaurants waarin ze de voedseloverschotten van supermarkten en bioboeren verwerkten. Momenteel brengen ze met de app Rekub handelaren en klanten in contact zodat die eerste hun overschotten nog kwijtraken.

In 2018 wil de vzw een permanent lunchrestaurant in Antwerpen openen, met gerechten die bestaan uit 70 procent onverkochte groenten en fruit. Daarvoor werken ze samen met supermarkten, bioboeren en een sociale-economiebedrijf. Het lunchrestaurant zal voornamelijk bestaan uit een self-service en een take-away en wil zich richten op tweeverdieners die regelmatig uit eten gaan. Als dit pilootproject succes heeft wil Rekub het concept uitbreiden naar andere locaties binnen en buiten Antwerpen.

De stad kent voor dit ambitieuze project 20.000 euro subsidie toe. De eerder opgedane ervaringen vormen een sterke basis om op verder te bouwen, aldus de jury.

Kinderen ontdekken belang van bossen en bomen

Bos+ Tropen vzw ontwikkelde een modulair pakket over het belang van bomen en bossen in het dagelijkse leven. Het pakket gebruikt kunsteducatieve werkvormen en heeft de Antwerpse lagere scholen als doelgroep.

Dit pakket bestaat onder andere uit interactieve voorleessessies door senioren en co-creatietrajecten in samenwerking met het Middelheimmuseum en MUS-E Belgium (een platform voor artistieke programma's met een maatschappelijk engagement). Maar ook uit theateropvoeringen in klassen en op pleinen; het aanleggen van plantsoenen op pleinen in de stad; of herstellingen en circulair materiaalgebruik. Uit het aanbod kunnen scholen zelf korte of langere trajecten samenstellen. De vzw Bos+ Tropen werkt daarnaast aan interactieve vormingssessies voor de betrokken leerkrachten. Dat doet ze samen met Djapo, een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld.

De stad kent voor dit project 15.000 euro subsidie toe. Die middelen dienen onder andere om een open source-lesmap samen te stellen, zodat andere leerkrachten met de opgedane ervaringen in dit traject aan de slag kunnen.