Premie voor transportbedrijven die 's nachts rijden

Het bedrijf DP World probeert transportmaatschappijen te stimuleren om 's nachts naar de Antwerp Gateway-terminal te komen.



Overdag is het er erg druk, met vaak urenlange wachtrijen tot gevolg. Er kwam dan ook veel kritiek op DP World. Dat probeert nu zijn nacht-opening te promoten. Vanaf maandag krijgen transportbedrijven die 's nachts rijden een premie. Het bedrijf wijst er ook op dat de Liefkenshoek-tunnel vanaf 1 juli 's nachts goedkoper is. Maar of dat veel truckers over de streep zal trekken, is nog maar de vraag.