Pretpakketten en wenskaartenactie in Ranst voor mensen met een laag inkomen

Met het Participatiedecreet zet de Vlaamse overheid in op 'Lokale netwerken voor personen in armoede' die participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerken.

In 2020 is dit lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede opgestart in Ranst. Het lokaal netwerk is een samenwerkingsverband met Wereld-Delen, ervaringsdeskundigen en de gemeente Ranst. Vermits de impact van de coronapandemie groot is, in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen, zorgde het netwerk voor een bijzonder pretpakket voor een 100-tal Ranstenaren uit deze doelgroep. Dit pakket werd voor de kerstvakantie uitgedeeld.

Naast een aantal verwennerijtjes is het pretpakket gevuld met o.a. creatieve knutselideeën (incl. bijhorend materiaal), boekjes en andere leuke spullen op maat van het gezin. Het pakket prikkelt de mensen om deze bijzondere periode toch op een creatieve, actieve en ontspannende manier in te vullen.

Vier kindvriendelijke fotozoektochten nodigden de mensen uit om uit hun kot te komen en onderweg gekke foto’s te maken. Bewegen en nog eens goed lachen zijn tenslotte hét recept om je goed te voelen. De zoektochten zijn ook beschikbaar voor het brede publiek. Je kan deze zoektocht downloaden: https://www.ranst.be/fotozoektochten.

In het pakket zitten ook wenskaarten, die je anoniem kan versturen naar mensen die het moeilijk hebben in deze coronatijden. Verspreid over de gemeente staan er twaalf wensbussen waarin je de kaarten kan posten. De kaarten worden verdeeld, zodat ook mensen die anders geen post zouden krijgen, toch een hartverwarmende kerstwens ontvangen. Alle Ranstenaren worden uitgenodigd om zelf ook kaartjes te maken en te schrijven voor mensen die het moeilijk hebben in deze coronatijden. De kaartjes (max. A5 - formaat) kan je in de bussen steken in een enveloppe (met postzegel, indien mogelijk) tot en met 11 januari 2021. Alle info vind je op de wensbussen en op de website van de gemeente Ranst.

(bericht en foto : Gemeente Ranst)