Pretparken nemen maatregelen voor heropening

Dat het voor vele bewoners van woonzorgcentra extra moeilijk is, zo'n leven zonder bezoek, dat is bekend. En daar wilde De Mick in Brasschaat iets aan doen. En dus bouwden ze daar hun eigen Babbelbus. Een oud liftbusje is het, en door er een plastic zeil in op te hangen, kan nu telkens 1 familielid op bezoek bij een inwoner. Genieten, na 6 weken zonder bezoek.