Preventief aangepaste bezoekregeling WZC De Tol na besmetting bewoner

Uit voorzorg is bezoek vanaf vandaag tijdelijk beperkt tot maximaal 1 bezoeker per week in woonzorgcentrum De Tol in Deurne. Na een positieve COVID-19-test bij één van de bewoners voert Zorgbedrijf Antwerpen preventief die aangepaste bezoekregeling in.

Vandaag testte een bewoner van woonzorgcentrum De Tol positief voor op het coronavirus. In navolging daarvan heeft Zorgbedrijf Antwerpen besloten om alle bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum te testen, en preventief een aangepaste bezoekregeling in te voeren.

Wat betekent dit concreet voor bewoners en bezoekers in het woonzorgcentrum?

Bewoners kunnen - conform de overheidsrichtlijnen - altijd één bezoeker per week ontvangen.

Zorgbedrijf Antwerpen hanteert een bezoekontvangstrecht. Het is en blijft de bewoner zelf die beslist of hij/zij bezoek wenst te ontvangen. Bezoekers maken vooraf telefonisch een afspraak.

In het hele woonzorgcentrum is een mondmasker verplicht. Ook registratie en handhygiëne blijven verplicht, net als afstand houden en de andere voorzorgsmaatregelen.

Tijdens het bezoek moet de bezoeker de gepaste beschermingskledij dragen, die hij/zij ter plaatse overhandigd krijgt.

Het aanpalende dienstencentrum Boterlaar blijft open. Bezoekers blijven welkom voor een middagmaal en activiteiten. Het kapsalon, de pedicure en het wassalon blijven open na afspraak. De cafetaria van het dienstencentrum wordt volledig afgesloten van het woonzorgcentrum. Uiteraard blijven ook alle voorzorgsmaatregelen er van kracht.

In de andere woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen blijft bezoek mogelijk zonder afspraak vooraf. Enkel in woonzorgcentrum Europasqaure (Deurne) is bezoek uit voorzorg ook al beperkt.

