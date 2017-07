Prijs taxirit in Antwerpen bijna even duur als in Londen

Een ritje met de taxi in Antwerpen kost bijna evenveel als in Londen. Dat blijkt uit een vergelijking van taxiprijzen in tachtig steden ter wereld.



Antwerpen staat in die rangschikking op de zevende plaats. Voor een rit van drie kilometer betaal je in Antwerpen 10 euro 33. In de duurste stad, Zürich is dat, betaal je ruim dubbel zoveel. Berlijn is dan weer een halve euro goedkoper. En Brussel is zelfs twee euro goedkoper. In het atv-nieuws een woordje uitleg van Koen Van Oorschot van Antwerp-Tax.