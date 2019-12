Prijsaanpassing tickets en abonnementen De Lijn

De Lijn verandert zijn tarieven op 1 februari. Het gaat in de meeste gevallen om prijsverhogingen, en een enkele rit met een klassiek biljet wordt zelfs goedkoper.

De prijs van het sms-ticket stijgt wel met 18 procent. Het sms-ticket zal vanaf februari niet langer 2,25 euro maar wel 2,65 euro kosten (inclusief operatorkost van 0,15 euro). Wie een smartphone heeft, is veel goedkoper af met een m-ticket via een app. De prijs daarvan blijft 1,8 euro. Het sms-ticket blijft ondanks het prijsverschil populair. De Lijn verkocht dit jaar gemiddeld zowat 910.000 sms-tickets per maand, tegen 118.000 m-tickets per maand. De populariteit van dat laatste ticket neemt wel snel toe, zegt de vervoersmaatschappij.

Ook een groepsticket voor tien of meer personen wordt fors duurder: van 1,30 euro per rit naar 1,60 euro per rit (+23 procent). De dagpas zal dan weer zowel op kaart als digitaal 7,5 euro kosten. Momenteel is dat in de app nog 6 euro, en via de verkooppunten 7 euro. De prijs van de tienrittenkaarten blijft onveranderd: 16 euro op een kaartje of 15 euro via de smartphone. Een biljet voor een enkele rit in voorverkoop wordt zelfs goedkoper: van 3 naar 2,5 euro. Dat ticket bij de chauffeur kopen met cash kan nog tot 1 juli, maar dan kost de rit wel nog 3 euro.

De abonnementen tot slot worden ook wat duurder, behalve de maandabonnementen. Een Omnipas, een abonnement voor 25- tot 64-jarigen, gaat bijvoorbeeld van 319 naar 329 euro per jaar. Het abonnement voor 65-plussers zal 55 euro in plaats van 54 euro per jaar kosten.