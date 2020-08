Prijzen nog steeds hoger dan voor corona

Ook al is het verbod op kortingen in de supermarkt al lang weer afgevoerd, de prijzen liggen nog steeds hoger dan vóór corona uitbrak.

Merkproducten zijn vandaag zelfs tot 10 procent duurder dan begin maart. In maart werden kortingen even verboden door de overheid, om hamsteren tegen te gaan. De plotse prijsstijging die dat met zich meebracht, zweten we nog altijd uit. Bij Colruyt - wel nog steeds de goedkoopste - ligt de prijs van de 267 gecontroleerde producten gemiddeld 5 procent hoger dan voor de lockdown. Als je er enkel A-merken koopt, betaal je zelfs 10 procent meer. 'Een vervelende evolutie op een moment dat de koopkracht van heel wat mensen is aangetast door corona', zegt Simon November van Test Aankoop.

Volgens retailprofessor Gino Van Ossel (Vlerick) hebben we dat deels aan onszelf te danken. 'Sinds de lockdown hebben we gezien dat consumenten zich minder bekommeren om promoties. Klanten willen zich door het virus niet te ver verplaatsen - de buurtwinkels doen het goed - én hun winkelkar snel vullen. Het gemak primeert, en dan letten we minder op de prijs. In Nederland en Duitsland zou dit niet zomaar passeren.'

(Bron Test Aankoop / De Persgroep)