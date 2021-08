Prikdag voor jongeren: "Enorm hard genieten op festivals!"

Een anonieme patrouille van het wijkteam van Wilrijk merkte gisteren een motorrijder op die de file op de VIIde-Olympiadelaan richting Hoboken ontweek door op het fietspad te rijden, ondanks de vele fietsers en voetgangers. Zo zorgde de motorrijder voor een zeer gevaarlijke situatie. In Hoboken konden ze de motorrijder aan de kant zetten. De bestuurder kon de politie geen rijbewijs of identiteitskaart tonen, had de papieren van het voertuig niet bij zich en droeg geen verplichte veiligheidskledij. De man bleek gekend voor meerdere verkeersovertredingen en was in het verleden reeds veroordeeld tot een rijverbod van een jaar. Gezien de ernst van de inbreuken werd beslist om de motorfiets in beslag te nemen. De bestuurder zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden voor de verschillende inbreuken.