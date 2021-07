Prille twintigers dwingen kwetsbare meisjes in prostitutie

Drie jonge kerels hebben celstraffen tot vijf jaar gekregen, omdat ze kwetsbare (minderjarige) meisjes in de prostitutie hadden gedwongen. Een jonge vrouw, die eerst zelf slachtoffer was en daarna meisjes mee seksueel had uitgebuit, kreeg drie jaar cel, waarvan een jaar met uitstel.

Ze had in juni vorig jaar klacht ingediend tegen haar 20-jarige ex-vriend en een 21-jarige man. Ze vertelde de politie dat ze zonder haar medeweten een account voor haar hadden aangemaakt op een sekssite. Ze werd opgesloten in een hotelkamer, kreeg alcohol en drugs en moest twintig klanten per dag afwerken. Het geld dat ze verdiende, ging grotendeels naar haar ex en zijn kompaan. Ook nog een ander meisje werd slachtoffer van seksuele uitbuiting.

De twee mannen ontkenden dat ze C.Q. in de prostitutie hadden gedwongen en vroegen de vrijspraak. 'Ze had geld nodig en was zelf op het idee gekomen om zich te prostitueren. Zij hebben haar nooit tot iets gedwongen. Haar verklaring is compleet ongeloofwaardig', klonk het bij hun advocaten.

De rechtbank vond hun schuld bewezen. De ex-vriend werd veroordeeld tot drie jaar cel, zijn kompaan tot veertig maanden.

Het slachtoffer iss daarna zelf over de schreef gegaan en had samen met haar latere vriend drie minderjarige meisjes uitgebuit als prostituee. Geweld en dwang werden daarbij niet geschuwd. Het ging om meisjes die net als zijzelf een moeilijke thuissituatie hadden en in een instelling verbleven.

De verdediging van het meisje pleitte dat ze alles deed wat haar vriend haar opdroeg en dat ze nu pas goed beseft wat ze de meisjes heeft aangedaan. De vriend bekende dat hij hen seksueel had uitgebuit. Hij betwistte evenwel dat hij geweld of dwang had gebruikt. De rechtbank veroordeelde hem tot vijf jaar cel.

Het meisje kreeg drie jaar cel, waarvan een jaar met uitstel. Voor een vierde vermeende slachtoffer werden ze allebei vrijgesproken. Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en eisten schadevergoedingen.

