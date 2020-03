Primeur in Antwerpen: provinciale controleactie zwaar vervoer

Sinds zondag 1 maart en gedurende de komende drie weken zullen er in de hele provincie Antwerpen controleacties plaatsvinden op zwaar vervoer. Deze sensibiliserende acties zijn erop gericht de vrachtwagenchauffeurs te wijzen op hun verantwoordelijkheid en aandeel in de verkeersveiligheid. Het is de eerste keer dat er zo’n georganiseerde, provinciale controleactie plaatsvindt. De controles eindigen op 20 maart.



Met een grootschalige controleactie van 1 tot en met 20 maart 2020 heeft de politie in de provincie Antwerpen oog voor een bijzondere vorm van vervoer dat zich op onze wegen begeeft en in dat opzicht ook bijzondere risico's met zich kan meebrengen. De politie zal daarom specifiek oog hebben voor verschillende aspecten van het zwaar vervoer:

Controle en toezicht op de wettelijke voorschriften als transportorganisator

Controle en toezicht van de vereiste documenten voor het voertuig en de lading

Controle en toezicht van de wettelijke vereisten van de chauffeurs

Controle van voertuigen < 3.5 ton

Controle en toezicht op het naleven van de EU-verordeningen inzake rij- en rusttijden en de tachograaf

Controle en toezicht op de sociale wetgeving

Controle op aandachtafleiders (gsm, laptop, …)

Personenvervoer

Ad hoc controles



Door provinciaal en gedurende drie volle actieweken te controleren of de chauffeurs en hun voertuigen in regel zijn met de geldende voorschriften, wil de politie een duidelijk signaal geven en sensibiliseren.



Deze actie wordt gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) van de Federale Politie in Antwerpen. Een twintigtal lokale politiezones zullen controles op hun grondgebied uitvoeren, in samenwerking met andere diensten zoals de FOD Mobiliteit, Douane, Wegeninspectie, het Agentschap Wegen & Verkeer (dienst ADR (vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)), Vlabel (de Vlaamse belastingdienst), GOCA (autokeuring en rijbewijs),

(archieffoto Pixabay)