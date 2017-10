Primeur in haven : Modern en milieuvriendelijk tankstation voor dieseltreinen

Na Zeebrugge, Genk Goederen en Gent-Zeehaven is er nu ook een nieuwe en openbare tankplaats voor diesellocomotieven in de haven van Antwerpen. Een primeur voor de haven.

Op Rechteroever investeerden spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en brandstoffenbedrijf G&V Energy Group in een modern en milieuvriendelijk tankstation waar alle spooroperatoren 7 dagen op 7 en 24u op 24u snel en eenvoudig brandstof kunnen inslaan. Volgend jaar komt er nog een gelijkaardige tankinstallatie op Antwerpen-Linkeroever.

Primeur voor haven van Antwerpen: tankstation voor treinen

Spooroperatoren, die met diesellocomotieven op het Belgische net rijden, moeten in ons land snel, eenvoudig kunnen tanken. Daarom investeert infrastructuurbeheerder Infrabel in openbare tankstations op strategische plaatsen. Na Zeebrugge, Genk Goederen en Gent-Zeehaven is er nu dus ook een nieuwe en moderne tankinstallatie in de haven van Antwerpen op Rechteroever.

Het tankstation in Antwerpen werd gebouwd op Infrabel terrein in samenwerking met G&V Energy Group. De tankplaats is een serieuze verbetering voor alle klanten van Infrabel. Vroeger moesten treinbestuurders, die in het Antwerpse havengebied diesel wilden tanken, beroep doen op tankwagens. Daar kwam een hele planning bij kijken en het gebeurde ook niet altijd in de meest optimale omstandigheden. Maar dat is nu verleden tijd.

A la carte tanken aan 500 liter/minuut

Het volautomatische tankstation is dag en nacht, 7 dagen op 7 open. Treinbestuurders krijgen een CAPS Fuelcard tankkaart en kunnen dus zelf kiezen wanneer ze willen tanken. Ze hangen dus niet meer vast aan afspraken met tankwagens. Tanken gaat ook erg snel. Aan een debiet van maximum 500 liter per minuut kunnen de grootste locomotieven op minder dan een kwartier voltanken.

Milieuvriendelijk

Het tankstation werd gebouwd volgens de strengste milieunormen en is ook gekeurd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De installatie is uitgerust met een betonnen vloer (tegen bodemverontreiniging) en een vloeistoffenscheiding zodat proper en milieuvriendelijk getankt kan worden.

Verdere uitbreiding

Sinds de liberalisering van het goederenverkeer per spoor is er nood aan openbare tankplaatsen. Een belangrijk aandeel van deze treinen rijdt nog steeds op diesel, waardoor de vraag naar een dergelijke infrastructuur groot is, zowel bij binnenlandse als bij buitenlandse spooroperatoren. In 2018 zullen Infrabel en G&V ook investeren in een nieuw tankstation op Antwerpen-Linkeroever. Dan zullen er in totaal vijf openbare tankplaatsen voor treinen zijn op het Belgische spoorwegnet.

(bericht en foto : Infrabel)