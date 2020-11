Primeur voor haven van Antwerpen: GDP-richtlijnen voor distributie farmaceutische producten

Lifesciences en Healthcare producten vragen om een specifieke behandeling tijdens de distributie ervan, die is vastgelegd in de GDP (Good Distribution Practice) richtlijnen. Port of Antwerp heeft deze vertaald naar de maritieme sfeer en de Antwerpse haven is daarmee de eerste maritieme haven wereldwijd die, in de gehele logistieke keten, onder de norm van de Europese GDP regels kan opereren.

België is een belangrijk knooppunt voor de Lifesciences & Healthcare sector en veel multinationals hebben hier hun vestiging. 1 op de 6 geneesmiddelen die vanuit Europa worden geëxporteerd, vertrekt vanuit België en de helft van deze geneesmiddelen wordt in België geproduceerd. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg, zodat de productkwaliteit van Lifesciences & Healthcare producten zoals medicijnen, bloedplasma, vaccins en medisch materiaal gehandhaafd blijft gedurende het distributieproces. En hoewel deze sector vooral geassocieerd wordt met luchtvracht, is er steeds meer vraag naar de verscheping per koelcontainer.

Met 63.000 m² aan magazijnen die voldoen aan de GDP-richtlijnen, 8000 plugs voor koelcontainers en een wereldwijde connectiviteit met meer dan 1000 bestemmingen, kan de haven van Antwerpen hier een belangrijke rol in spelen. Daarom heeft Port of Antwerp GDP-richtlijnen opgesteld voor de diepzeevracht en havenlogistiek van deze temperatuurgevoelige producten. Dit maakt de haven de eerste zeehaven ter wereld die onder de Europese GDP-regels kan opereren, in alle schakels van de logistieke keten, inclusief de containerterminals.

(bericht en foto : Port of Antwerp)