Voor het eerst dus een gemeente zonder nieuwe besmettingen in onze regio. Het zijn hoopgevende coronacijfers. Want er liggen ook minder coronapatiënten in het ziekenhuis en ook het aantal overlijdens blijft zakken. Tussen 19 en 25 juni raakten in ons land nog elke dag gemiddeld 331 mensen besmet met het coronavirus... dat is een daling met 27 procent in vergelijking met een week eerder.