Prins Laurent heel blij met cadeau van galerij

Volgend jaar viert de stichting Prins Laurent haar vijfentwintigste verjaardag. Naar aanleiding daarvan schenkt de Antwerpse galerij WM-Gallery de prins een kunstwerk van Thierry Poncelet. Het kunstwerk zal geveild worden ten voordele van de stichting van Prins Laurent die het werk vanmiddag persoonlijk kwam ophalen in de gallerij in de Wolstraat. Poncelet vergaarde internationale faam met zijn aristocratische honden. Dieren liggen Prins Laurent na aan het hart, hij is dan ook zeer vereerd met de schenking.