Prins Laurent krijgt kunstwerk voor zijn stichting

En in Nederland zijn er twee minderjarigen opgepakt omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de verdwijning van een man van 56 uit Lint. Er is daar ook een man van 30 opgepakt. Er zitten nu al zes verdachten vast. Sinds 2 juni is er geen spoor meer naar loodgieter Johan van der Heyden. De politie gaat ervan uit dat hij niet meer leeft. In Nederland is er nu zelfs al een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor wie een gouden tip kan geven. Bij de twee minderjarigen en de verdachte van 30 zijn verschillende goederen in beslag genomen. Er zit één vrouw vast in België, de vijf andere verdachten zitten vast in Nederland