"De Lijn privatiseren om te voorkomen dat de bonden de zelfstandigen en de burger gijzelen"

Zelfstandigensyndicaat NSZ Antwerpen is niet te spreken over de staking bij vervoersmaatschappij De Lijn op de eerste dag van de solden. 'Solidariteit vragen voor een actie die de belangen van onze KMO's in het gedrang brengt, werkt niet.'

Vandaag is de laatste dag van de staking van ACOD bij De Lijn. In de provincie Antwerpen zijn er geen trams en maar een beperkt aantal bussen uitgereden. Doordat ook de ochtendploeg bij de dispatching niet aan het werk ging, kan de veiligheid niet gegarandeerd worden, klinkt het bij De Lijn. Dat net op de eerste soldendag bijna het hele net platligt, kan bij NSZ Antwerpen op weinig begrip rekenen. 'Vandaag en ook het hele weekend zijn een belangrijk moment voor onze kleine ondernemers', klinkt het. 'De solden gaan van start en traditioneel starten dan pas heel wat zelfstandige kleinhandelaars met hun afprijzingen.'

De staking gooit niet alleen roet in het eten van de kleinhandelaars, maar volgens regiodirecteur Nico Volckeryck zullen de bonden van De Lijn op deze manier ook weinig sympathie vinden bij de gewone burgers. 'Solidariteit vragen voor een actie die de belangen van onze KMO's in het gedrang brengt, werkt niet.' Daarom roept NSZ de bonden op om in andere vormen actie te voeren. Bovendien stelt het syndicaat zich de vraag of het openbaar vervoer niet geopend moet worden voor de privésector, 'zodat de bonden van De Lijn in de toekomst burger en zelfstandigen niet meer kunnen gijzelen zoals dit nu het geval is.'