Privé-sauna's voelen zich vergeten "Zelfs Marc Van Ranst staat 100% achter ons"

Geen files, niet te vroeg opstaan én toch kunnen werken, telewerk is de voorbije maanden bij heel wat mensen goed meegevallen. In coworkingspace Bolwerk in Edegem hopen ze dat die trend ook na de lockdown blijft. Want de files hoeven helemaal niet terug te komen, klinkt het daar. Werkgevers beseffen nu meer dat werken thuis kan of op een coworkingplek.