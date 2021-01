Privé-sauna's vragen om op 1 februari te mogen heropenen

De Belgische Federatie voor Privé Sauna's (BFPS) vraagt de overheid om op 1 februari te mogen heropenen. 'Er is een wetenschappelijk consensus dat privé-sauna's geen enkel besmettingsgevaar vormen en toch zijn we al bijna drie maanden dicht', klinkt het.

'Al sedert het begin van de pandemie gooit de overheid de openbare sauna's op één hoop met privé-sauna's. Maar de vergelijking gaat niet op. In een privé-sauna ga je met je bubbel en zijn geen andere personen aanwezig', luidt het in de oproep. De BFPS citeert Marc Van Ranst, die in juni zei dat 'individuele sauna's of wellness-toestanden' wat hem betreft kunnen openen omdat er virologisch gezien geen enkele reden is om die gesloten te houden.

Veiligste plek

De sector begrijpt daarom niet dat hij in een lockdown zit. 'Zelfs los van de corona-pandemie is een privé sauna- en wellnesscomplex een van de veiligste plaatsen denkbaar. De hoge VLAREM-normen dienen er net voor dat bacteriën en virussen geen kans krijgen. Daarbovenop komen nu ook nog eens strenge protocollen die een volledige ontsmetting en verluchting van de ruimte opleggen tussen elke klant door.' De sectororganisatie heeft een petitie opgestart met meer dan 1.600 handtekeningen op enkele dagen tijd. De sector heeft haar hoop gezet op het Overlegcomité van morgen.

