Politie kan straks tienduizenden privécamera’s raadplegen

De politie kan binnenkort privécamera's raadplegen om misdrijven op te lossen.

Wie een bewakingscamera heeft hangen in zijn of haar winkel, bedrijf of aan de woning, is vanaf vandaag verplicht om die te registreren bij Binnenlandse Zaken. De politie zal die camera's in de toekomst kunnen gebruiken om bijvoorbeeld daders van misdrijven op te sporen.

Bedoeling is om alle privécamera's tegen halfweg 2020 in kaart te brengen, zodat de politie de beelden kan raadplegen om bijvoorbeeld daders van misdrijven op te sporen. De verplichte registratie gaat vandaag van start. Winkels, bedrijven en gemeenten moeten op enkele uitzondering na al hun camera's aangeven, bij particulieren gaat het enkel over de camera's die (deels) het openbaar domein in beeld brengen. Wie zijn of haar camera's niet registreert, riskeert een boete van 100 tot 20.000 euro.

Foto: Belga