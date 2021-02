Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi is in opspraak gekomen. Ze wordt beticht van financieel gesjoemel met subsidies voor haar vzw Let's Go Urban. Drie leden van de raad van bestuur zijn opgestapt. De Antwerpse arbeidsrechtbank heeft een voorlopige bewindvoerder aangesteld om uit te zoeken of er sprake is van financiële malversaties.