Privérusthuizen krijgen grootste deel compensaties na corona

De grote commerciële rusthuizen krijgen te veel geld uit de compensatiepot die de Vlaamse regering had aangelegd om de leegstand te compenseren. Dat vindt Vlaams Parlementslid Ann De Martelaer (Groen), zo staat te lezen in de kranten van het Mediahuis.

Na de eerste coronagolf daalde de bezettingsgraad fors in de woonzorgcentra. Om die leegstand te compenseren, kregen de woonzorgcentra een vergoeding. Maar één vijfde van dat bedrag, 8 miljoen euro, gaat naar de grootste drie commerciële groepen in de woonzorgsector: Armonea, Senior Living Group en Orpea. 'Terwijl ze maar 15% van de bedden vertegenwoordigen', zegt De Martelaer. 'Ze krijgen zo veel omdat hun dagprijzen veel hoger liggen en omdat de compensatie voor een groot stuk afhing van die dagprijs. Dat is oneerlijk.' Groen wil een vast forfait voor alle woonzorgentra. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) nuanceert. 'We toppen af tot maximaal 20% bovenop de gemiddelde dagprijs in Vlaanderen. De zeer hoge dagprijzen compenseren we niet.' En het systeem wordt ook veranderd: 'Vanaf 1 oktober compenseren we nog slechts 40% van de dagprijs, voordien was het 90%.'

(bron GvA - foto © Belga)