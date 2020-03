Pro League buigt zich morgen over verdere verloop van competities : 4 scenario's liggen op tafel

De Pro League zal zich morgen tijdens een raad van bestuur via videoconferentie opnieuw buigen over het verdere verloop van de competitie, die door de coronacrisis tot nader order is stilgelegd. Het is voorlopig nog onduidelijk of de kalender met play-offs afgewerkt kan worden. 'Maar hoe langer deze situatie duurt, hoe moeilijker het wordt', aldus de Pro League.

De Belgische voetbalcompetitie herneemt zeker niet voor 1 mei, en ook de trainingen van de profclubs liggen stil tot minstens 5 april. Zodra die hernomen kunnen worden, moet er opnieuw een viertal weken 'voorbereiding' in acht genomen worden alvorens het competitieslot kan plaatsvinden.

vier scenario's

Er liggen nog steeds vier scenario's op tafel voor het verdere verloop, al dan niet met duels achter gesloten deuren. Idealiter worden de competities in 1A en 1B volledig afgewerkt, met slotspeeldag en play-offs dus. De tijd speelt echter niet in het voordeel van de clubs. Hoe langer de huidige situatie aanhoudt, hoe moeilijker het wordt om de formule te behouden.

Play-offs inkorten

Er bestaat ook een plan om de play-offs in te korten. Nog een mogelijkheid is om enkel de laatste speeldag door te laten gaan en dan de eindbalans op te maken. In dat scenario zou Club Brugge dus al zeker zijn van de titel. De Pro League houdt er tot slot ook nog rekening mee dat er na 29 speeldagen in 1A en 28 speeldagen in 1B een streep getrokken worden onder de competities. Die laatste opties hebben echter enorme financiële en mogelijk ook juridische gevolgen.

Onduidelijkheid

Scenario 3 en en vooral 4 zorgen voor onduidelijkheid over promotie, degradatie en de verdeling van de Europese tickets. Er moet morgen nog geen beslissing verwacht worden. Het blijft wachten op richtlijnen van de federale overheid. Het mag wel duidelijk zijn dat de coronacrisis en de impact op het voetbal helemaal bovenaan de agenda staat.

Antwerp krijgt verhoogde bijdrage tv-contract

Intussen neemt het profvoetbal zelf maatregelen om de financiële kater te verkleinen. Zo zal er morgen wel een algemeen standpunt ingenomen worden over tijdelijke werkloosheid voor spelers en stafleden van de clubs. Tot slot zal er ook nog nagepraat worden over de verdeelsleutel van het tv-contract, die Antwerp als laatste club overhaalde om mee te stappen in de collectieve verkoop aan Eleven Sports. De Great Old krijgt in die nieuwe mediadeal de eerste twee seizoenen een verhoogde bijdrage en bekwam ook dat elke K11-club die zich plaatst voor play-off 1 een hoger bedrag opstrijkt.

(foto: pixabay)