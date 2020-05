Pro League-voorzitter zet punt achter 1A en 1B: 'Bekerfinale wel nog mogelijk'

Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, zet vandaag na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om sportcompetities tot en met 31 juli te verbieden een punt achter de voetbalcompetities in het seizoen 2019-2020. 'De beslissing van de algemene vergadering kan niet anders zijn dan te stoppen. Tenminste in 1A en 1B. Een bekerfinale blijft in theorie wel nog mogelijk', reageert Croonen bij persagentschap Belga.

Alle sportcompetities, zoals het voetbal in de hoogste klasse, blijven zeker tot 31 juli opgeschort. Dat maakte premier Sophie Wilmès (MR) bekend na afloop van een samenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Of er begin augustus opnieuw kan worden gevoetbald, al dan niet achter gesloten deuren, is nog afwachten. 'Het is belangrijk dat er nu duidelijkheid is over het lopende seizoen', zegt Croonen. 'De beslissing van de algemene vergadering kan niet anders zijn dan te stoppen in 1A en 1B. De mogelijkheid om de bekerfinale te spelen ligt in theorie nog open. Die moet gespeeld worden voor 3 augustus, de datum waarop we aan de UEFA moeten bekendmaken wie welk Europese ticket krijgt.

Voor 1B zit je met de moeilijkheid van de promotiefinale en je dat moet afwikkelen. Het lijkt mij al weinig waarschijnlijk dat die terugmatch nog gespeeld kan worden op een relevante datum die OHL noch Beerschot benadeelt. We moeten kijken hoe we dat oplossen.' 'Uiteindelijk komt het niet de voetbalfamilie toe om de beslissing te maken om te stoppen. Op 2 april formuleerde de raad van bestuur wel die ambitie, maar dat was gebaseerd op onze inschatting van de situatie op dat moment. Uiteindelijk moet de overheid aangeven wat maatschappelijk wenselijk of nodig is. Zij wordt geïnformeerd door de beste mensen en heeft zicht op het totaalplaatje van alle elementen die in overweging moeten worden genomen. Die inzichten gaan veel breder dan alleen voetbal en sport. De overheid is dan ook het best geplaatst om de exit op een gepaste manier te organiseren. Als dat betekent dat we tot 31 juli geen matchen kunnen spelen, moeten wij ons als voetbalfamilie daarnaar schikken', zegt Peter Croonen.

De voorzitter van de Pro League wil het niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar dat de overheid die beslissing nam is niet onbelangrijk. Daardoor is er overmacht in het spel en zijn de profclubs gewapend tegen eventuele claims van rechtenhouders en kan ook de UEFA niet anders dan zich neerleggen bij die beslissing. Nu het onwaarschijnlijk is dat de 1B-finale afgewerkt zal worden, blijft de vraag hoe de competitie er volgend seizoen zal uitzien. De uitspraken van het BAS over de licentiedossiers kunnen op dat vlak de komende dagen misschien voor helderheid zorgen. Ook de verdeling van de Europese tickets vormt nog een heet hangijzer. 'De achtkoppige werkgroep gaat zijn werkzaamheden maandag hervatten om te komen tot tembare beslissingen. Of alle elementen voorhanden zijn weten we niet, in coronatijden is niets zeker. Maar het is de ambitie om al die knopen op de algemene vergadering van 15 mei door te hakken. We zullen op een aantal punten rekening moeten houden met onzekerheden, zoals bijvoorbeeld het spelen met publiek.'

Voor Croonen gaat de focus nu naar het voorbereiden van het volgende seizoen. 'Maar ook op dat vlak is nog veel onduidelijk. We weten nog niet wanneer we opnieuw mogen trainen, maar we gaan ervan uit dat de overheid ons voldoende voorbereidingstijd zal geven om begin of medio augustus het voetbal te hernemen. Dat lijkt realistisch. We weten bijvoorbeeld ook nog niet of oefenmatchen gelden als groepstrainingen of echt als wedstrijden. Het is niet onbelangrijk om dat uitgeklaard te krijgen.'