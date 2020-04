Pro League wil Club Brugge uitroepen tot kampioen - bekerfinale zou nog wel gespeeld worden

Als het van de Pro League afhangt, zal er na 29 speeldagen een streep getrokken worden onder de Jupiler Pro League. Tot die conclusie kwam de raad van bestuur vandaag. Als de aanbeveling volgende week door de algemene vergadering bevestigd wordt, mag Club Brugge zich kampioen noemen.

De Pro League stelt voor om de huidige rangschikking als definitief te beschouwen. Club Brugge is in dat geval landskampioen. Over het lot van rode lantaarn Waasland-Beveren moet een werkgroep beslissen. Het voorstel moet nog bekrachtigd worden door de algemene vergadering, waarin alle 24 profclubs een stem hebben.

Een werkgroep werd opgericht om sportieve knopen door te hakken en de financiële implicaties te bestuderen. Die moet ook de Europese tickets verdelen, beslissen over promotie en degradatie en volgend seizoen voorbereiden. De werkgroep bestaat uit Peter Croonen (Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk) en Philippe Bormans (Union). De werkgroep buigt zich ook nog over de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp. De hoop leeft dat die nog wel zou kunnen plaatsvinden voor 30 juni, meer dan waarschijnlijk achter gesloten deuren.

(foto © Belga)