Pro-Palestijnse manifestanten vervolgd voor aanzetten tot haat

Drie mannen worden voor de Antwerpse strafrechter vervolgd voor het aanzetten tot haat tijdens een pro-Palestijnse manifestatie in Antwerpen. Het gaat om twee organisatoren en een Palestijnse deelnemer. Die laatste zou een anti-joodse leuze gescandeerd hebben.

De manifestatie vond plaats op het Sint-Jansplein op 12 juli 2014, kort na de start van een militaire operatie in de Gazastrook in Israël. Een vijfhonderdtal deelnemers riep leuzen als ‘Free Palestine’ en zwaaide met Palestijnse vlaggen. De manifestatie verliep rumoerig, maar eindigde volgens de politie zonder incidenten.

Het Forum der Joodse Organisaties diende twee dagen later klacht in, nadat het een filmpje van de manifestatie onder ogen had gekregen. Daarop was te horen hoe er vanuit het publiek een anti-joodse leuze in het Arabisch gescandeerd werd. Beklaagde Suhail A., zelf afkomstig uit de Gazastrook, begon de leuze mee te roepen vanop het podium. De leuze verwees naar de verdrijving van de joden uit de stad Khaybar in 629 en is volgens het Forum der Joodse Organisaties een oproep tot genocide van de joden.

Suhail A., voor wie een werkstraf van 60 uur werd gevorderd, vroeg de vrijspraak. “Die leuze verwijst voor hem naar een conflict tussen joden en moslims dat zonder bloedvergieten beëindigd werd en heeft dus geen discriminerende betekenis. Als hij die andere interpretatie gekend had, dan had hij die woorden nooit herhaald”, pleitte zijn advocaat Jos Vander Velpen. Voor organisator Youssef R., die in 2005 veroordeeld werd voor het gooien van een molotovcocktail naar een politiecombi, werd zes maanden effectief geëist. Voor Marc D.Q., die ontkent dat hij organisator was, zes maanden met uitstel. Ook hun advocaten pleitten de vrijspraak, omdat uit niets zou blijken dat zij hadden aangezet tot haat. Vonnis op 21 februari.