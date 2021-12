"Proberen elke Antwerpenaar die kan, te vaccineren tegen einde van kerstverlof"

Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccin in Antwerpen moet een boosterprik kunnen krijgen voor het einde van het kerstverlof. Dat kan nu beslist is dat wie twee vaccins van Pfizer of Moderna kreeg, al na vier maanden in plaats van zes uitgenodigd kan worden voor een boosterprik. De vaccinatiecentra kunnen zo meer mensen uitnodigen. Wie op die brief niet wil wachten, komt misschien zelfs sneller aan de beurt via de QVax-lijst.