Probleemtegels in Waaslandtunnel nog niet meteen verwijderd

De tegels die zoveel overlast veroorzaken in de Waaslandtunnel, zullen pas ten vroegste in de loop van volgend jaar verdwijnen.

Al in september 2017 waren er af en toe problemen met vallende tegels. Ook gisteren vielen er opnieuw brokstukken op de rijbaan en dat in volle avondspits. Met dus heel wat verkeersellende als gevolg. Maar het probleem meteen aanpakken gaat het Agentschap Wegen en Verkeer niet doen. Dat komt door de omvang en de prijs van de werkzaamheden. Die moeten ook afgestemd worden op de vele, andere werken in de stad.